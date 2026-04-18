L'ex Genoa Spolli incorona l'amico De Rossi: "Vive per il calcio. Fa giocare benissimo la squadra"

Nonostante il solo anno e mezzo vissuto in maglia rossoblù, Nicolas Spolli ha lasciato bei ricordi a Genova e nel Genoa ed è per questo che ripassa sempre volentieri dalle parti di Villa Rostan e dal quartier generale del Grifone. Nella giornata di ieri l'ex difensore argentino ha fatto visita alla sede del club e non ha perso occasione per fare qualche battuta ripresa dal Secolo XIX.



"Ho passato qui dei momenti molto belli, abbiamo vissuto tante battaglie in mezzo al campo - ricorda l’argentino - ho sempre detto che il derby vissuto al Ferraris mi faceva sentire come in Argentina. Quando gioca il Genoa a Marassi c’è un’atmosfera che non respiri in un nessun altro stadio d’Italia":

Cresciuto in patria nel Newell's Old Boys, in Serie A nella sua carriera oltre alla maglia del Genoa, Spolli ha vestito anche quelle di Catania, Chievo, Carpi, Crotone e Roma, dove conobbe l'attuale tecnico rossoblù Daniele De Rossi: "Daniele è uno che vive per il calcio, ci tiene tanto. E al Genoa sinora ha fatto davvero grandi cose. La squadra gioca bene, il traguardo ormai è a un passo. E io sono molto contento per lui, che se lo merita e per il Genoa, a cui sono sempre molto legato".