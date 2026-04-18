Bari, Longo: "Certi errori col Venezia non si devono fare. Salvezza? Possiamo farcela"

Moreno Longo, tecnico del Bari, ha commentato ai microfoni di RadioBari la sconfitta casalinga contro il Venezia: "Se dovessi analizzare la prestazione collettiva, c'era un buon approccio e atteggiamento ma gli errori individuali non devono capitare contro una squadra come il Venezia. I giocatori del Venezia non hanno bisogno di aiuti, gli abbiamo regalato i gol. Oggi abbiamo perso per errori individuali, ma collettivamente stavamo facendo quello che dovevamo fare. Dovevamo fare una partita attenta difensivamente e sfruttare le poche occasioni che ci capitavano. Non ci siamo riusciti. Questa però è una sconfitta completamente diversa da quella di Pescara".

Diversi errori di attenzione dei suoi giocatori: "Se noi commettiamo queste ingenuità, diventa impossibile stare dentro la partita. Prendere il 2-0 a 30 secondi dalla fine del pieno tempo contro questo tipo di squadra, diventa impossibile. Dovevamo stare dentro la partita e aumentare la concentrazione. Dobbiamo togliere questo problema nelle prossime determinanti tre partite. Anche aprendoci, il gol lo l'avremmo preso ugualmente. Gli altri vanno più forte di noi".

C'è fiducia comunque per la salvezza: "Mi aggrappo al fatto che arriviamo da una vittoria importante con il Modena e abbiamo perso contro prima e seconda. Abbiamo fatto prestazioni scadenti, ma anche buone. Quando la squadra fa cose buone, può farcela. Perdere contro Monza e Venezia può capitare. Quindi dobbiamo cercare di ripetere le partite buone che abbiamo fatto".

Ed infine la spiegazione delle sue scelte: "Artioli è stata una scelta tecnica, abbiamo scelto Braunoder che ha fatto una grande partita. Il cambio di Cistana è dovuto ai suoi problemi fisici. Speriamo di recuperare più giocatori possibili per Avellino".