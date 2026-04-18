Frosinone, Alvini: "Bracaglia? Naso rotto. Vittoria ampiamente meritata"

Il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, ha commentato così la vittoria dei suoi contro il Modena: “Siamo venuti a Modena per vincere al di là di quello che è successo ieri a Genova. Vittoria ampiamente meritata, primo tempo dominato anche se non abbiamo concretizzato".

Su Bracaglia: "Naso rotto, dispiace tanto. Grandi meriti a tutti i ragazzi".

Sull'esultanza finale: "C'è il ringraziamento ai 700 tifosi venuti fin qua da Frosinone, vincere oggi è tanta roba…continuare con questo atteggiamento dopo 9 mesi è incredibile. Sono felice per i ragazzi".

Sulla prestazione dell'arbitro: "Arbitro fantastico, gli faccio i complimenti, ha gestito bene una partita difficile”.

Ha poi concluso: “Non sono preoccupato per le assenze, assolutamente. Arrabbiato per il gol preso, dobbiamo alzare ancor di più la pressione e avere più coraggio. Alla fine ci ha premiato quello che abbiamo avuto. Vittoria dedicata a chi oggi non ha giocato e a Bracaglia. Tutto il campionato è stato fantastico, ma ancora non è finita. A noi interessa della nostra attitudine".