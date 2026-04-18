Juve, Yildiz ce la fa. Il Parma a centimetri dalla salvezza, ora Napoli-Lazio: le top news delle 18

Buone notizie dall'infermeria della Juventus. Kenan Yildiz è tornato in gruppo e sarà quindi disponibile per la gara contro il Bologna di domani, valida per il 33° turno di Serie A e fondamentale per continuare a inseguire l'obiettivo quarto posto. In gruppo anche il centrocampista Marcus Thuram.

Al Parma basta il primo gol di Nesta Elphege per piegare l'Udinese e ottenere tre punti che ipotecano la salvezza. Con questa vittoria la squadra di Carlos Cuesta sale a 39, dodici in più di quelli che hanno Cremonese e Lecce. Udinese che invece resta undicesima a 43 punti.

Il sabato della 33^ giornata di Serie A prosegue con la sfida fra Napoli e Lazio, che sta per iniziare allo stadio Maradona. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Rrahmani, Elmas, Giovane, Alisson Santos, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Provstgaard, Maldini, Przyborek. Allenatore: Maruizio Sarri.