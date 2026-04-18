Modena, Sottil: "Sono imbarazzato per Alvini. Il Modena meritava assolutamente di non perdere"

Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha commentato così la sconfitta casalinga rimediata contro il Frosinone: “Le parole di Alvini? Il Frosinone è una squadra forte che ha giocatori che facevano la Serie A, onore al campionato che stanno facendo, ma dire che la sua squadra ha dominato e meritato ampiamente la vittoria è totalmente non professionale. Sono imbarazzato per lui. Il Modena ha fatto una grande partita, sono rammaricato e dispiaciuto per i ragazzi perchè abbiamo creato tante occasioni e già nel primo tempo meritavamo di raddoppiare. Gli esterni del Frosinone sono forti, dovevamo essere più bravi nei falli tattici. Ai ragazzi però non ho nulla da dire, per me il Modena meritava assolutamente di non perdere e, anzi, poteva anche vincere. Poi ognuno ha la propria opinione.

A me però interessa la prestazione, ripartiamo da lì perchè abbiamo ritrovato il nostro essere tambureggianti, nonostante tante assenze che non devono però essere una scusa. Abbiamo creato tante palle gol nitide, poi ci sono stati errori tecnici sotto porta. Quello che non mi piace è che prendiamo troppi gol, bisogna sistemare la fase difensiva. E’ questo quello che non mi fa stare sereno. Da lunedì dobbiamo ripartire belli pimpanti, con serenità, e lavorare soprattutto sul non prendere gol, serve più attenzione. Bisogna ritrovare concentrazione e ferocia”.