Modena, Dellavalle: "Ghedjemis fuori categoria, centra poco con la Serie B"
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Alessandro Dellavalle, difensore del Modena, ha parlato al termine della partita: “Giocato alla pari con il Frosinone, la prestazione c'è stata e non meritavamo di perdere. Ma non puoi concedere due gol in contropiede così. Ghedjemis fuori categoria, centra poco con la Serie B. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni, loro due tiri due gol. C'è delusione, forse una delle partite migliori della stagione, amarezza perché potevamo vincere”.
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