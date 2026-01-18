Anche il Torino perde pezzi: Gineitis va ko, Baroni costretto a inserire Casadei
La Roma ne perde due, il Torino altrettanto (senza considerare Zapata per motivi familiari). Infatti, alla ripresa del secondo tempo tra le due squadre di Serie A nello stadio granata, Gvidas Gineitis è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ad accomodarsi in panchina.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, prima dell'inizio del secondo tempo il calciatore lituano ha lamentato un problema al flessore, ecco spiegato il cambio di Baroni con Cesare Casadei al 46'.
