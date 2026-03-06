Il Milan si affida a Estupinan: solo 7 gare da titolare negli ultimi 5 mesi. Con 3 ko

Pervis Estupinan può davvero essere il giocatore che sostituirà Davide Bartesaghi nel derby di domenica sera contro l'Inter. L'esterno sinistro del Milan, arrivato in estate con l'idea che potesse diventare il titolare al posto di Theo Hernandez, ceduto all'Al Hilal, è piano, piano scivolato indietro nelle gerarchie e ha perso il posto a discapito dell'italiano.

L'ex Brighton non ha convinto Allegri e così negli ultimi 5 mesi è sceso in campo dal primo minuto solamente 7 volte, perdendo in 3 occasioni e pareggiando in 2. Non un bel segnale per il Diavolo, che dovrà fare di necessità virtù visto il problema muscolare che ha accusato Bartesaghi nel finale del match contro la Cremonese. Domani il classe 2005 farà un provino, ma al massimo recupererà per la panchina.

Estupinan ha però anche una grande occasioni per invertire la tendenza e far sì che il tecnico possa fidarsi di lui per il futuro. Una buona prestazione in una gara chiave per lo Scudetto potrebbe anche cambiare ancora una volta le carte in tavola. In stagione fino a questo momento vanta 17 presenze, di cui 14 in Serie A, una in Supercoppa Italiana e 2 in Coppa Italia. Il zona realizzativa ha contribuito con un assist.