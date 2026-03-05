Derby di Milano, il curioso caso di Doveri: in questo campionato solo una vittoria della squadra di casa

In tempi di polemiche accesissime sugli arbitri, è meglio andarci cauti. Piccola premessa: Daniele Doveri è, in questo momento, il miglior arbitro a disposizione di Gianluca Rocchi. Dopo i veleni di Inter-Juventus, il designatore ha fatto l’unica scelta possibile per il prossimo derby di Milano, una partita che può decidere il campionato. I precedenti del fischietto romano con le due milanesi, peraltro, sono statisticamente più sorridenti al Milan che all’Inter.

C’è però, a proposito di precedenti, in questo caso stagionali, una statistica abbastanza curiosa che riguarda l’arbitro. Delle tredici partite dirette in questo campionato di Serie A da Doveri, infatti, soltanto in un caso si è registrata una vittoria della squadra di casa: Bologna-Como 1-0, alla seconda giornata. Da lì in poi, quattro pareggi e ben otto vittorie della formazione in trasferta, da ultimo il colpaccio del Como in casa della Juventus. Un pareggio, invece, per quanto riguarda l’unica gara diretta in Serie B, lo 0-0 tra Bari e Spezia.

È una statistica che fa ben sperare l’Inter. Al Meazza, nella sostanza, né i nerazzurri né il Milan sono in trasferta, vista anche la consuetudine di mantenere la tradizionale divisione dei settori dello stadio. Formalmente, però, saranno proprio i rossoneri la squadra di casa.