Trump riceve l'Inter Miami alla Casa Bianca. Siparietto con Messi: "Più forte lui o Pelé?"

Lionel Messi e Donald Trump sono stati protagonisti di un momento che ha fatto il giro dei social e dei media internazionali. Il capitano argentino e il presidente degli Stati Uniti si sono stretti la mano davanti alle telecamere, scambiando qualche parola durante la visita ufficiale dell’Inter Miami alla Casa Bianca.

La presenza della squadra della Florida nella residenza presidenziale rientra in una tradizione molto radicata nello sport statunitense: celebrare atleti o squadre che si sono distinti per risultati sportivi e impatto culturale. In questo caso, l’attenzione era inevitabilmente concentrata su Messi, non solo simbolo dell’Inter Miami ma anche una delle figure più influenti nella storia del calcio mondiale.

La cerimonia si è svolta seguendo un protocollo preciso. La squadra di Mascherano è stata accolta da funzionari, ospiti e giornalisti. Poco dopo hanno fatto il loro ingresso Trump, il proprietario del club Jorge Mas e lo stesso Messi, capitano della squadra. I tre hanno raggiunto insieme il podio tra gli applausi dei presenti. Durante il suo intervento, Trump ha parlato della crescita del calcio negli Stati Uniti e dell’impatto che l’arrivo di grandi campioni internazionali ha avuto sulla Major League Soccer. Il presidente ha poi elogiato l’Inter Miami per il ruolo sempre più centrale nel panorama calcistico americano, sottolineando l’enorme attenzione mediatica generata dall’arrivo del campione del mondo argentino.

Il momento più curioso è arrivato proprio nel mezzo del discorso. Ricordando la sua ammirazione per Pelé, Trump ha scherzato con il pubblico chiedendo: "Chi è il migliore: Messi o Pelé?". La risposta è stata immediata: tra risate e applausi, gran parte della sala ha gridato "Messi!". Il fuoriclasse argentino ha reagito con un sorriso timido, divertito dal paragone con una delle più grandi leggende della storia del calcio.