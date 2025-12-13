Ancora il deus ex machina Gaetano: il 10 del Cagliari entra e realizza la rete dell'1-1
Cambio azzeccatissimo quello di Pisacane, che trova il pareggio con Gaetano. Siamo al 76', quando l'ex Napoli si presenta in area dopo un gran triangolo in area con Esposito e non sbaglia a tu per tu con Carnesecchi.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l'assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l'ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
