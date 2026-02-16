Antonio Conte, c'è sempre una prima volta. Per lui una Serie A con numeri mai visti

Il Napoli può sorridere. Nonostante il pareggio, nonostante altri due punti persi da un'Inter a questo punto irraggiungibile. La squadra partenopea col gol del definitivo 2-2 firmato Alisson a pochi minuti dal termine del match contro la Roma ha tenuto i giallorossi a meno tre in classifica. Ha allungato di un punto sulla Juventus quinta e ora distante quattro punti. Il Napoli si ritrova in piena lotta Champions ed è questa oggi la dimensione dei campioni d'Italia in carica, meglio restare ben ancorati coi piedi per terra. "Rimontare la Roma due volte non era semplice, penso che ai punti avremmo meritato noi - ha dichiarato Antonio Conte nel post-gara -. Direi che è stata una bella partita, è stata una gara divertente, 'inglese', dobbiamo continuare a costruire il futuro dopo queste 13 partite, in quale competizione europea andremo a qualificarci. Stiamo andando oltre gli ostacoli".

Conte insomma dopo la gara di ieri è sembrato pienamente concentrato sull'obiettivo stagionale. L'ultimo in un'annata che fin qui dice vittoria della Supercoppa, ma anche Coppa Italia e Champions già salutate. Il Napoli deve arrivare tra le prime quattro se non vuole abbassare l'asticella delle ambizioni, se vuole riprovarci dal prossimo anno. Se non vuole iniziare la prossima campagna trasferimenti ripartendo delle cessioni.

Gli introiti della Champions come grande spartiacque per determinare ciò che verrà, anche se Antonio Conte solo per un posto Champions da quando allena in Serie A non ma mai lottato. Togliendo le 14 gare da tecnico dell'Atalanta agli albori della sua carriera in cui subentrò in una situazione complicata e andò via a metà annata, il tecnico leccese tra Juventus, Inter e Napoli nei sei precedenti ha sempre lottato per il titolo e in cinque circostanze ha anche vinto. Quelle squadre però viaggiavano quasi sempre su tutt'altra media punti. In tutti i casi avevano fatto meglio. Di seguito il dato.

Le squadre di Serie A allenate da Antonio Conte dopo 25 giornate

Juventus 2011/12 - 51 punti

Juventus 2012/13 - 55 punti

Juventus 2013/14 - 66 punti

Inter 2019/20 - 57 punti

Inter 2020/21 - 59 punti

Napoli 2024/25 - 56 punti

Napoli 2025/26 - 50 punti