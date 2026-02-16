TMW
Marotta risponde a Saviano: "Non so neanche chi sia. Chiellini? Giovane e inesperto"
Nel corso del suo intervento a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A di oggi, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha risposto anche al duro attacco di Roberto Saviano, nei suoi confronti: “C’è dispiacere, a livello umano - ha detto Marotta -. Non so neanche chi sia Saviano, né che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza, ha fatto dichiarazioni che saranno all'attenzione dei nostri avvocati".
Ha salutato Chiellini questa mattina in Lega?
"Beh, salutare è il minimo. È stato un mio giocatore, è un dirigente giovane e inesperto, non sta a me commentare quello che è successo nel post partita e fare un'analisi".
