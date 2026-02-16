Il Napoli soffre ma recupera due volte la Roma. Il Mattino in prima pagina: "Super Santos"

Si dividono la posta in palio Napoli e Roma nel match giocato ieri sera al Maradona e valido per la 25ª giornata di Serie A.

Nel primo tempo parte forte la squadra di Gian Piero Gasperini, che passa in vantaggio dopo sette minuti grazie alla rete di Malen servito da Zaragoza. Con il passare dei minuti, però, emergono i partenopei, che trovano il pareggio poco prima dell’intervallo grazie ad un bel gol dalla distanza dell’ex Spinazzola, che beffa Svilar con la complice deviazione di Pisilli. Nella ripresa i giallorossi passano nuovamente in vantaggio ancora con Malen direttamente da calcio di rigore ma ancora una volta la squadra di Conte riesce a riacciuffare il match con il primo centro in Italia del brasiliano Alison Santos che vale il 2-2 finale. Questa vittoria permette agli azzurri di restare a 3 punti di vantaggio sulla Roma e a prenderne uno, e andare a +4, sulla Juventus.

Queste le parole di Conte nel post match: “Abbiamo giocato contro un’ottima squadra che lotterà con noi per l’Europa. Ho detto ai ragazzi che mancano 13 partite e sarà durissima. Dobbiamo cercare di indirizzare il nostro futuro per l’anno prossimo e dipenderà tutto da queste 13 partite. Mi ha fatto molto piacere lo striscione della Curva, non sono cose da trascurare: riconoscono che i giocatori stanno onorando la maglia e questo deve darci una spinta in più. Meritavamo di vincerla e questo deve darci orgoglio. Fino alla fine non molleremo niente".