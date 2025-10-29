Apertura per un futuro ancora alla Juventus? Vlahovic: "Mai dire mai, non so cosa accadrà"

Dusan Vlahovic è stato applaudito, con quasi una standing ovation, dall'Allianz Stadium nel momento della sua uscita dal campo nel finale di gara contro l'Udinese, partita decisa anche da un suo gol su calcio di rigore. A fine partita in conferenza stampa, il serbo della Juventus ha risposto anche sul suo futuro:

Oggi ha dato tutto se stesso per la squadra...

"Io cerco sempre di essere così. Poi a volte ci riesco e altre no. Io voglio aiutare la squadra il più possibile. Io devo continuare così e la strada è questa".

Si sente un leader? Cosa pensa degli applausi dei tifosi?

"Io posso solo ringraziare i tifosi e vorrei davvero ringraziarli per oggi perché mi hanno dato una grande spinta. È bello quando tutto lo stadio ti applaude. Noi dobbiamo continuare così e questo deve essere la normalità per noi. Abbiamo tanti leader in squadra e io non mi sento tanto cosi, ma posso aiutare la squadra".

Ha deciso il suo futuro?

"Non so cosa può succedere. Mai dire mai, ma non so cosa possa succedere. Io sono concentrato sul presente e parlare di queste cose non ha molto senso. Noi dobbiamo parlare di meno e giocare di più. Io sono concentrato solo sul campo".