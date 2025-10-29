Inter, si sblocca Sucic: "Bello segnare il mio primo gol, ho lavorato duro per questo"

Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 della sua squadra contro la Fiorentina: "Bello segnare il mio primo gol, sono veramente felice perché ho lavorato duro per questo. Ho segnato ma la cosa più importante è che si sia fatta una bella prestazione e la partita sia stata vinta".