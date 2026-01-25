Milan, sondaggio per Dragusin: formula precisa per l'affare, la richiesta al Tottenham

Vincitore appena 8 mesi fa in Europa League con il Tottenham, Radu Dragusin potrebbe tornare in Italia. Il difensore rumeno classe 2002 è finito in fondo alle gerarchie volute da Thomas Frank, tecnico degli Spurs, per questo starebbe riflettendo sul suo futuro. L'ex Genoa e Juventus infatti, secondo quanto riferito da Il Giornale, è un nome caldo per la difesa del Milan.

Il club di via Aldo Rossi avrebbe sondato il terreno con il club inglese per un trasferimento dalla formula precisa: prestito con diritto di riscatto. Dragusin finora in stagione ha giocato appena 6 minuti in Premier League con la maglia del Tottenham, acquistato appena due anni fa dal Grifone per 25 milioni complessivi. Il giocatore ha un passato anche tra Salernitana e Sampdoria.

In merito al mercato di gennaio del Milan, Massimiliano Allegri ha dichiarato ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: "Il mercato più importante è quello estivo e la società ha lavorato molto bene in uscita ed in entrata. A gennaio i migliori le squadre se li tengono. Poi ci sono le eccezioni, vedi Fullkrug: il direttore è stato molto bravo a portarlo all'inizio del mercato. Se fosse arrivato una settimana dopo avrebbe già saltato due partite. Noi di campo pensiamo al campo, al resto ci pensa la società".