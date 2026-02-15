Arbitri e VAR, polemiche in Inghilterra e Spagna. L'Italia non ride, all'estero va anche peggio

Il tema arbitrale e legato al VAR tiene banco in Italia all'indomani di un altro discusso Inter-Juventus. Dagli errori dei direttori di gara in campo all'utilizzo della tecnologia, il dibattito è aperto. Ma questi giorni non sono caldi solamente dalle nostre parti. Sia in Inghilterra che in Spagna infatti le polemiche sono accese per situazioni analoghe.

Il caso di Aston Villa-Newcastle in FA Cup

La vittoria del Newcastle per 3-1 in casa dell'Aston Villa nel quarto turno di FA Cup è stata condita da polemiche, con il VAR ancora una volta al centro dell'attenzione, nonostante non fosse nemmeno in uso. In questa stagione e nella precedente FA Cup infatti, non è stato utilizzato fino al quinto turno. Nella gara di ieri l'arbitro Chris Kavanagh è finito nel mirino: prima per un fuorigioco non fischiato sull'iniziale gol del vantaggio dei padroni di casa (di Abraham), poi per un rigore abbastanza chiaro per gli ospiti non assegnato, oltre ad almeno altre tre decisioni controverse che avrebbero potuto influenzare l'esito della gara. Alla fine, il Newcastle, che si è trovato dalla parte sbagliata nella maggior parte delle decisioni, è passato agli ottavi di finale. L'allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, ha riconosciuto: "Oggi è logico osservare e capire che il VAR sia necessario. È necessario per aiutare gli arbitri". Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe non è riuscito a nascondere la sua delusione nei confronti degli arbitri.

La denuncia del Barcellona

Il Barcellona ha presentato una denuncia formale alla Real Federación Española de Fútbol (la RFEF, la federazione calcistica spagnola) per l'arbitraggio di Martínez Munuera nell'andata delle semifinali della Copa del Rey persa contro l'Atletico Madrid (per 4-0). Il presidente Rafa Yuste ha già avvertito che non avrebbe lasciato passare quello che è successo nella partita di Coppa contro l'Atletico con il gol annullato a Cubarsí e l'errore della tecnologia per il fuorigioco semiautomatico segnalato (leggi qui il testo integrale della nota blaugrana con la denuncia in 5 punti).

Il club catalano ha espresso la sua "profonda preoccupazione per la reiterazione di azioni arbitrali che considera dannose e mancanze di un criterio omogeneo" e chiede la "pubblicazione integrale di tutti gli audio del VAR, indipendentemente dal fatto che ci sia una revisione in campo, come misura essenziale di trasparenza e pedagogia arbitrale". Nel testo della nota si legge che "il Club vuole chiarire che questa iniziativa non mira a mettere in discussione la professionalità del gruppo arbitrale, ma a richiedere una revisione urgente dei criteri applicati con l'obiettivo di garantire:

- Uniformità nelle decisioni arbitrali

- Parità di trattamento tra i club

- La credibilità e il prestigio delle competizioni