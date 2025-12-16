Milan, convocato anche Maximilian Ibrahimovic per la Supercoppa. Il punto sugli altri

Il Milan partirà oggi per Riad, visto che giovedì affronterà il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra i convocati di Massimiliano Allegri figura anche Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, che sarà aggregato, insieme ad altri 5 giovani, per completare il gruppo squadra che permetterà al tecnico rossonero di provare eventuali schemi e palle inattive.

Tutto confermato per quanto riguarda gli altri in dubbio: Youssouf Fofana e Rafael Leao saranno sull'aereo, Matteo Gabbia e Santiago Gimenez no. Il centrocampista sta bene, il portoghese invece non è in condizione ed è impossibile che possa giocare da titolare tra 2 giorni. Diverso il discorso invece in caso di accesso all'ultimo atto della competizione.

Capitolo relativo agli assenti: il messicano sta vivendo il peggior momento da quando è al Milan. Dopo le voci insistenti su una presunta sua cessione in estate e a gennaio, un infortunio lo ha messo ko ed è possibile che debba operarsi. Gabbia deve recuperare dopo il trauma contusivo al ginocchio, resterà a lavorare al centro sportivo e in caso di recupero lampo salirà su un volo di 5 ore per l'Arabia Saudita e si renderà disponibile per la finale contro la vincente di Bologna-Inter.