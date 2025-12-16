Lecce, report medico sull'infortunio di Berisha: lesione alla coscia di secondo grado
Problema fisico per Medon Berisha, centrocampista del Lecce che è stato costretto a lasciare il campo nella partita dell'ultimo fine settimana di Serie A contro il Pisa per via di un infortunio. Adesso arriva anche qualche dettaglio in più.
Ecco di seguito quanto comunicato dallo stesso Lecce tramite i propri canali di comunicazione ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, a seguito dell’infortunio occorsogli durante la gara Lecce – Pisa, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra".
Non è un problema di pochissimo conto per Berisha, che quindi è alle prese con un guaio fisico che lo costringerà fuori per un mesetto circa, almeno.
