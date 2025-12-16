Infortunio Gosens: ricaduta prima del Sassuolo, rischia di rientrare solo nel 2026
Robin Gosens (31 anni) manca ormai dal campo da un po', la sua ultima partita disputata con la Fiorentina risale al 29 ottobre, quando si è visto costretto a lasciare il campo nel finale della partita persa 3-0 dai viola sul campo dell'Inter, e il momento del suo rientro in campo potrebbe non essere ancora così vicino come qualcuno pensa.
Secondo quanto ricostruito da TMW, infatti, Gosens sembrava pronto a tornare a disposizione già per la partita di due fine settimana fa sul campo del Sassuolo. Nel corso della seduta di rifinitura della vigilia, però, per l'esterno tedesco è subentrata una ricaduta nella zona del polpaccio che lo ha costretto ad ammainare nuovamente bandiera bianca per fermarsi ancora una volta ai box.
E adesso, quando rientra Gosens? Quando una Fiorentina così in crisi potrà tornare a contare su un giocatore che nella scorsa stagione si è rivelato anche un fattore in zona gol? Sembra davvero probabile, salvo clamorosi recuperi lampo, che Gosens non si riveda prima del 2026, o al massimo per l'ultima gara del 2025 in programma al Tardini contro il Parma il prossimo 27 dicembre. Nelle scorse ore, intanto, si è sottoposto a nuovi esami a Villa Stuart.
