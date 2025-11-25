Juventus, Yildiz rifiata con il Bodo? Spalletti: "Il riposo a parte del gioco"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara contro il Bodo Glimt in Champions (qui tutte le sue dichiarazioni) il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Kenan Yildiz.

Queste le sue parole sul fantasista turco: "Non possono andare sempre al massimo. Io purtroppo leggo e vedo che a volte ci sono dei momenti naturali dove si va sotto al rendimento classico. Kenan non ha fatto qualche prestazione eccezionale e il riposo fa parte del gioco. A volte ci sono delle necessità che ti tengono fuori e devi incitare i compagni per dare il meglio di te".

Hai pensato a qualche cambio? Difesa a 4?

"Si cambierà qualche giocatore. Per i numeri è una visione un po' ridotta, Perchè loro hanno questa capacità di occupare gli spazi e ti portano in giro se non sei equilibrato. Noi non dobbiamo lasciare un vuoto dentro, perchè sono bravi e sanno giocare nello stretto. Noi dobbiamo stare molto dentro e far giocare fuori loro".

Sta facendo un lavoro molto psicologico e non tattico?

"Io non ho fatto psicologia, ma so che quando le cose non vanno al meglio servono sguardi, abbracci e voler star insieme spartendosi le difficoltà. È importante avere questa disponibilità. Poi dipende dagli elementi con cui hai a che fare e loro sono top dal punto di vista del gruppo e relazioni tra di loro. Devo alzare il livello delle mie indicazioni e non la voce".