Sassuolo, Thorstvedt: "Vogliamo alzare il livello e finire alto in classifica"

Il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Pisa.

"Quando inizi subito con un gol è difficile, è stato stupido. Volevamo tre punti, ma ci sta. Obiettivi? Siamo forti, dobbiamo provare a non essere giù con tutte le altre. Vogliamo alzare il livello e finire alto in classifica".