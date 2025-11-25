Sassuolo, Thorstvedt: "Vogliamo alzare il livello e finire alto in classifica"
Il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Pisa.
"Quando inizi subito con un gol è difficile, è stato stupido. Volevamo tre punti, ma ci sta. Obiettivi? Siamo forti, dobbiamo provare a non essere giù con tutte le altre. Vogliamo alzare il livello e finire alto in classifica".
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
