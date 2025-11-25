Nemmeno la clausola ferma il Liverpool: assalto a Semenyo, il costo dell'affare per gennaio

Il Liverpool sta vivendo un momento di assoluta crisi. Dodicesimo in classifica con soli 18 punti in 12 partite, dopo un mercato estivo faraonico, i campioni d'Inghilterra in carica non hanno ancora trovato il modo di uscire da un periodo estremamente negativo in termini di risultati. Ma questo non ferma le mira per la finestra di trasferimenti invernale.

Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, infatti, il Liverpool sta lavorando seriamente per assicurarsi Antoine Semenyo per gennaio, e dei colloqui concreti hanno già avuto luogo. I Reds sono pienamente a conoscenza della sua clausola rescissoria di circa 70 milioni di euro per l'ala destra classe 2000 ghanese e che per lui c'è forte concorrenza, con altre grandi squadre di Premier League coinvolte. Ma la volontà del club inglese è precisa, mentre il Bayern Monaco non è in corsa, assicura l'emittente satellitare. Il giocatore di 25 anni comunque è sotto contratto con il Bournemouth fino al 2030.

Andoni Iraola, allenatore delle Cherries, ha parlato del caso di mercato in proposito di recente: "Siamo a novembre e Antonie è un nostro giocatore e continuerà a esserlo - le sue parole riportate da SkySports -. A gennaio potrete chiedermi del mercato, ma per ora non sono preoccupato per la prossima finestra di trasferimenti. È novembre e sono più preoccupato per la situazione dei giocatori di domani. A gennaio parleremo di tutto quello che accadrà".