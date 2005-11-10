"Con mister Runjaic abbiamo iniziato insieme e abbiamo fatto insieme due anni e mezzo, con i loro alti e i loro bassi. È stato un rapporto molto professionale". Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Gokhan Inler, parla così a Udinese Tonight facendo il punto sul difficile momento della squadra bianconera: "Quando un allenatore viene mandato via è sempre spiacevole e tutti siamo responsabili, non solo lui che paga. Ora però dobbiamo guardare avanti"

Da Runjaic a Zanetti

"Con mister Zanetti - prosegue Inler - l’impatto è stato buono, lui porta quella cattiveria che aveva anche quando giocava. Stiamo lavorando tanto per far esprimere ai giocatori le loro qualità. Non è facile lavorare in queste settimane, con tanti giocatori in nazionale, ma abbiamo fatto il massimo con quelli che sono rimasti qui e ora speriamo che tornino tutti sani, per poterci concentrare al meglio su Bologna. Sarà una sfida difficile, loro stanno bene, ci serviranno attenzione e mentalità".