"Ho visto ovviamente le ultime partite e penso che sia partito un processo che è andato anche più velocemente del previsto, perché dopo la prima sconfitta a Roma si è vista una crescita importante". Giorgio Chiellini parla così dell'Italia in occasione dell'inaugurazione Juventus Official Fan Club Unione Europea, direttamente da Bruxelles: "Non è facile reggere due partite di questo livello a distanza di così pochi giorni. Credo sia positivo e la luce si vede. È ancora un percorso che non è semplice e ci vorranno pazienza, tanta forza e volontà. Credo però che l’obbligo da parte di tutti noi addetti ai lavori, voi compresi, sia quello di supportare e sostenere questa ripartenza e le persone che la stanno portando avanti”.

Malagò o Galliani? Le parole di Chiellini

Sono stati ufficializzati i candidati alla FIGC. C’è una posizione del club: avete delle aspettative? Così Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus: “La posizione del club è stata dichiarata. Stiamo aspettando di prendere una decisione finale perché sono due persone di grandissimo livello e quello che ci interessa e che mettano in atto i programmi per la ripartenza. Ci sono persone che stanno lavorando bene e stanno affrontando un percorso con i ragazzi e credo che questo sia un passaggio fondamentale dove i risultati non si vedranno prima di 5 anni ma intanto stanno seminando persone competenti sotto la guida di Zola che per noi è una garanzia. In questi due mesi si è vista la bravura di Mancini nel dare la fiducia a ragazzi che stanno rispondendo presente”.