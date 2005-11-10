L'ex attaccante di Inter e Milan, Mario Balotelli, è fra i protagonisti del documentario "Winning", con il quale DAZN ha raccontato José Mourinho. Super Mario ha così raccontato il suo rapporto con il portoghese: "Una parola per descrivere Mourinho? Solo una? E' impossibile. Ne dico quattro: severo, divertente, a volte era come un bambino, geniale perché era sempre un passo avanti a tutti, e vincente".

I giochi psicologici di Mourinho raccontati da Balotelli

Sulla Champions League vinta con lui all'Inter, ha ricordato: "La Champions tutti vogliono vincerla, ma al momento della semifinale era difficile crederci. Mourinho era come un mental coach: ti faceva giochetti psicologici che alla fine ti spingevano a combattere per lui".

Un esempio? Eccolo: "Giocavamo col Chievo in trasferta e prima della gara ci siamo trovati per parlare di tattica: ma quando è partito il video, nelle immagini c'ero io mentre giocavo con amici in un torneo 3 contro 3 al parco. Ho pensato: "Ma che sta facendo?". Credevo lo facesse per far ridere la squadra, ma il messaggio era: "Se ti senti libero di giocare così, devi farlo anche durante la partita. Se ami il calcio così e domani non vinciamo, non giocherai più". Abbiamo vinto 1-0 e ho segnato (ride, n.d.r.)".

Poi Balotelli ha aggiunto: "Con me è stato come un fratello maggiore, quindi a volte è stato molto duro. Anche perché io ho un carattere particolare. Sapeva come tirare fuori il meglio di te: non sempre nel modo migliore, a volte lo faceva facendoti arrabbiare, infastidendoti. Entravo in campo dicendo: "Oggi segno tre gol così puoi chiudere la bocca". Ma era quello che voleva, no?".