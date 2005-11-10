Come riporta Sky Sport, il Frosinone si è già portato avanti per chiudere il colpo Paulos Abraham in vista di gennaio. Attaccante classe 2002, gioca in Svezia, nell'Hammarby. Un prospetto interessante e che comporterebbe un investimento non banale, vista la clausola di circa 4 milioni di euro.

Ma chi farebbe posto al nuovo arrivato? Abraham nasce come prima punta, ma nel tempo è stato sfruttato ancor di più come esterno di sinistra in un attacco a tre o come seconda punta che può svariare. Insomma, nel sistema di gioco di Alvini potrebbe giocarsi il posto con Kvernadze, rispetto al quale sembra avere caratteristiche più offensive, piuttosto che agire come punta molto mobile, anche se in Italia andrebbe testato in questa posizione.

Il Frosinone poi nella posizione di prima punta è molto coperto, avendo i vari Raimondo, Birligea e Bobcek. E allora, il possibile arrivo di Abraham può essere l'indizio per una cessione futura magari dello stesso Kvernadze, inseguito fra le altre dalla Roma? Il direttore sportivo del club giallazzurro, Renzo Castagnini, ha risposto in modo chiaro sulle cessioni e anche sul futuro dello stesso Kvernadze.

Le parole del ds Castagnini a TMW sul futuro di Kvernadze

"Non abbiamo la necessità di cedere giocatori e questo pesa. A gennaio ci possono chiedere quello che vogliono, ma le cose rimangono così": così ha parlato il ds Castagnini nel corso della visita fatta a TuttoMercatoWeb.com. E poi, in merito al rinnovo dello stesso Kvernadze, ha specificato: "Con lui ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole e sono fiducioso che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top. Se mi chiedete un paragone, anche se è importante, lo faccio con Kvaratskhelia".