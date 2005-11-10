"Non è facile essere ultimi. In questi giorni stiamo lavorando tanto per correggere le cose che finora non abbiamo fatto bene, senza lavoro non si esce da questa situazione". Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Gokhan Inler, parla così a Udinese Tonight facendo il punto sul difficile momento della squadra bianconera: "Per me è una sfida, cerco di essere sempre motivato e presente e di stare vicino ai ragazzi. È importante essere consapevoli di dove siamo ma anche dimostrare sul campo di voler fare punti".

Da Runjaic a Zanetti

"Con mister Runjaic abbiamo iniziato insieme e abbiamo fatto insieme due anni e mezzo, con i loro alti e i loro bassi. È stato un rapporto molto professionale. Quando un allenatore viene mandato via è sempre spiacevole e tutti siamo responsabili, non solo lui che paga. Ora però dobbiamo guardare avanti. Con mister Zanetti l’impatto è stato buono, lui porta quella cattiveria che aveva anche quando giocava. Stiamo lavorando tanto per far esprimere ai giocatori le loro qualità. Non è facile lavorare in queste settimane, con tanti giocatori in nazionale, ma abbiamo fatto il massimo con quelli che sono rimasti qui e ora speriamo che tornino tutti sani, per poterci concentrare al meglio su Bologna. Sarà una sfida difficile, loro stanno bene, ci serviranno attenzione e mentalità".

"Non è ancora finita"

"Non sono preoccupato. Sappiamo dove siamo ma sappiamo anche che dobbiamo e possiamo uscirne. L’obiettivo per questa stagione era fare meglio dello scorso anno. Non è ancora finita, la squadra e i tifosi devono restare uniti nelle difficoltà. Questa unione ci darà forza per le prossime gare".