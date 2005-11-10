Women’s Champions League, 5ª giornata: crolla ancora l'Inter. Il Real non molla la presa
Claudia Marrone
Ancora una settimana di coppe europee per il calcio femminile, con la 5ª giornata della Women’s Champions League, che ha preso il via questo pomeriggio, e si concluderà poi domani: alle ore 18.45 in campo l'Inter, che era atteso dalla sfida in terra spagnola contro il Real Madrid. Proprio quando sembrava andare verso il pari, con una rete a testa, ecco il raddoppio delle padroni di casa, che hanno poi addirittura concluso la partita sul 3-1, inguaiando anche la classifica della formazione nerazzurra.
Cresce ora l'attesa per la Juventus, che scenderà in campo alle ore 21:00, con la pesantissima sconfitta nella precedente giornata da dover archiviare: il 6-0 patito contro il Lione non deve pesare.
Programma e risultati della 5ª giornata di Women’s Champions League
Già giocate
Hacken-Manchester City 0-2
56' Hemp, 77' Shaw
Real Madrid-Inter 3-1
28' Beerensteyn (R), 45'+1 Cambiaghi (I), 85' e 90'+4 [rig.] Bruun (R)
Mercoledì 18 novembre
Ore 21:00 - Chelsea-PSG
Ore 21:00 - Juventus-Leuven
Giovedì 19 novembre
Ore 18:45 - Austria Vienna-Bayern Monaco
Ore 18:45 - Paris FC-Koge
Ore 21:00 - Arsenal-Lyon
Ore 21:00 - Barcellona-Servette
Ore 21:00 - Benfica-Roma
La classifica
Lyon 10
Barcellona 10
Manchester City 9*
Real Madrid 9*
Bayern Monaco 8
Arsenal 8
Chelsea 8
Juventus 6
Benfica 6
PSG 5
Koge 4
Roma 4
Inter 4*
Servette 3
Hacken 2*
Paris FC 2
Leuven 2
Austria Vienna 1