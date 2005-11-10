"La scelta di confermare De Rossi al Genoa è stata una scelta coraggiosa che si è rivelata giusta". Parla così l'attaccante del Genoa, Lorenzo Colombo, ai microfoni di Radio Sportiva commentando le vicende della panchina rossoblù: "Ma delle volte, chiaramente, i risultati non vanno e non sempre ci sono delle colpe dell'allenatore. Secondo me le colpe a inizio stagione le avevamo tutti, in primis noi giocatori. Probabilmente un pochino anche l'allenatore, però la svolta è arrivata quando noi giocatori abbiamo capito che potevamo fare di più, questo cambiamento è arrivato prima di tutto dentro noi stessi".

Mi è capitato con con pochi altri allenatori

"È un allenatore tanto forte secondo me - continua l'attaccante classe 2002 - molto preparato e avendo avuto tutta quella carriera così importante ha avuto il modo di conoscere il mondo del calcio, conoscere le dinamiche dello spogliatoio. Spesso si mette nei panni di noi giocatori e questa è una cosa molto positiva. Ha una capacità, appunto, di interagire, secondo me, con il calciatore che non è da tutti. Quando parla mi entra dentro e mi dà una carica fuori dal normale. Questo mi è capitato con con pochi altri allenatori".

Incide il fatto che è stato un campione? La risposta di Colombo

"Incide sicuramente, mister De Rossi ha vinto un mondiale. Non so quanti giocatori abbiano vinto un mondiale nella propria carriera, penso una percentuale comunque piccola. Lui fa parte di di questa élite, significa che sapeva fare le cose meglio degli altri e questa è una cosa che si porta dietro anche ora nel suo percorso di allenatore".