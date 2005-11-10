"Fisicamente sto bene, sto rientrando comunque a pieno ritmo". Parla così l'attaccante del Genoa, Lorenzo Colombo, ai microfoni di Radio Sportiva commentando l'infortunio patito: "È stato un infortunio comunque abbastanza grave, forse sono rientrato un po' prima del dovuto, quindi nelle ultime partite mi sono portato un po' dietro gli strascichi dei dolorini, diciamo. Però ora sto bene e son pronto a ripartire forte come tutta la squadra. Anche il Genoa sta bene. Secondo me, è in un ottimo periodo".

Colombo conosce D'Aversa

Alla ripresa del campionato per il Genoa c'è l'ostacolo Sassuolo: "Con il cambio di allenatore - sottolinea il classe 2002 - sarà una partita insidiosa. Io l'allenatore del Sassuolo D'Aversa l'ho avuto per un anno. È una persona squisita, ma come allenatore è molto preparato. Sa di cosa parla e sa allenare le proprie squadre in maniera impeccabile, quindi dobbiamo aspettarci sicuramente una squadra probabilmente un po' cambiata da quella che era prima, soprattutto sotto il punto di vista emotivo e caratteriale".