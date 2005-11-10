Nato ad Argenta, in provincia di Ferrara, il 18 settembre 1962, Donato Denis Bergamini cresce in una famiglia molto unita (il padre Domizio era un ex calciatore, la madre Maria e la sorella maggiore Donata), fin da bambino mostra un grande talento per il pallone, muovendo i primi passi nelle giovanili della squadra locale per poi farsi notare nelle serie minori emiliane, vestendo le maglie di Imola e Russi.

La svolta della sua carriera arriva nel 1985, quando viene acquistato dal Cosenza, all'epoca militante in Serie C1. In Calabria Bergamini trova la sua dimensione ideale, sia sul piano professionale che umano:

• Il ruolo e le qualità: Indossava la maglia numero 8. Era un centrocampista moderno, dinamico, elegante, dotato di un'ottima visione di gioco e capace di inserirsi con facilità in zona gol.

• La promozione in Serie B: Nella stagione 1987-1988, sotto la guida dell'allenatore Gianni Di Marzio, è uno dei protagonisti assoluti della storica promozione del Cosenza in Serie B dopo 24 anni di assenza.

• Il futuro in Serie A: L'anno seguente, in cadetteria con Bruno Giorgi in panchina, si conferma ad altissimi livelli. Nell'estate del 1989 diversi club di Serie A, tra cui Parma e Bologna, mostrano un forte interesse per lui, ma Denis decide di restare ancora un anno a Cosenza per completare la sua maturazione.

Ci sono storie in cui la giustizia sembra fermarsi, intrappolata tra le pieghe del tempo, le omissioni e le versioni di comodo.

E poi ci sono battaglie silenziose, ostinate, capaci di attraversare quasi quattro decenni fino a ribaltare ciò che sembrava scritto per sempre, è accaduto ancora una volta nell’aula della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, esattamente alla vigilia del trentasettesimo anniversario di una morte che ha segnato la coscienza collettiva dello sport italiano.

I giudici di secondo grado hanno confermato integralmente la sentenza pronunciata nell’ottobre del 2024 a Cosenza: sedici anni di reclusione per Isabella Internò, ex fidanzata di Donato "Denis" Bergamini, riconosciuta colpevole di concorso in omicidio volontario. La Corte ha scelto la linea della continuità probatoria, respingendo sia la richiesta della Procura generale, che aveva sollecitato un inasprimento della pena fino a ventitré anni, sia l’istanza di assoluzione avanzata dalla difesa, pronta ora a giocare l’ultima carta del ricorso in Cassazione. Al termine della lettura del dispositivo, l’abbraccio tra Donata Bergamini, sorella del calciatore, e l’avvocato Fabio Anselmo ha racchiuso il senso di un percorso umano e giudiziario lunghissimo: la parola "suicidio" non appartiene più alla storia di Denis.

Quella sera d'autunno sulla Statale 106

Per comprendere il peso di questa pronuncia occorre tornare indietro fino al 18 novembre 1989, è un sabato sera umido sulla costa ionica calabrese. Il Cosenza è in ritiro in vista del match di Serie B contro il Messina, ma Denis non scenderà mai su quel campo, lascia l’albergo, sale a bordo della sua Maserati insieme a Isabella Internò e imbocca la Statale 106.

Intorno alle 19:30, all’altezza di Roseto Capo Spulico, la sua vita si spezza sotto le ruote di un autocarro.

Per oltre vent’anni, gli archivi giudiziari hanno custodito una sola, fragile verità, il gesto estremo di un ragazzo in crisi, secondo il racconto reso all’epoca dall’ex fidanzata, Denis avrebbe accostato l’auto, pronunciato una frase d’addio e si sarebbe gettato volontariamente sotto il mezzo pesante.

Una ricostruzione che non ha mai convinto chi lo conosceva davvero, dai genitori ai compagni di spogliatoio, fino a un’intera tifoseria che sentiva, quasi per istinto, che quel racconto non corrispondeva all'uomo che avevano imparato ad amare.

È stata la tenacia della famiglia, unita all’evoluzione delle scienze forensi, a scardinare quella narrazione.

La riesumazione del corpo e i successivi esami istologici hanno restituito una realtà agghiacciante: sull’asfalto bagnato non c’erano tracce di fango sulle sue scarpe, il suo orologio e la sua catenina erano intatti, e soprattutto i tessuti non presentavano le lesioni tipiche di un corpo vivo al momento dell'impatto.

Denis Bergamini era già morto quando il camion lo ha investito. Secondo l'impianto accusatorio accolto dai giudici, il centrocampista fu narcotizzato e soffocato con la complicità della Internò e l’intervento materiale di persone rimaste finora senza nome, in un contesto maturato dal rifiuto dell'ex compagna di accettare la fine del loro legame e le conseguenze di una gravidanza interrotta anni prima.

Il ritratto di un ragazzo perbene e di un centrocampista moderno

Al di là dei faldoni processuali, resta il ricordo nitido di ciò che Denis Bergamini rappresentava. Nato ad Argenta, nella pianura ferrarese, nel settembre del 1962, aveva costruito la propria carriera partendo dalla provincia, tra Imola e Russi, prima di approdare a Cosenza nel 1985. In Calabria aveva trovato non soltanto una squadra, ma una seconda casa.

Sul terreno di gioco era un numero otto elegante, dotato di visione periferica, tempi di inserimento rari e una dedizione totale alla causa. Era stato tra gli architetti della storica promozione in Serie B del 1988, guadagnandosi l’attenzione di club della massima serie come il Parma e il Bologna. Fuori dal campo era un giovane riservato, legato profondamente alle sue radici emiliane, capace di farsi voler bene senza mai alzare la voce.

La conferma della condanna in Appello non chiude definitivamente la vicenda, mancano ancora il vaglio della Suprema Corte e l'individuazione degli esecutori materiali, ma segna un punto di non ritorno.

Dopo trentasette anni di attese, la giustizia ha restituito a Denis Bergamini la verità che gli era stata sottratta in quella sera di novembre.