Asllani fa 0 minuti in Hellas Verona-Torino, Baroni: "Oggi ho dato un segnale, gioca chi lavora"

Il Torino si porta in posizioni di classifica più consone e tranquille vincendo 3-0 sul campo dell'Hellas Verona, in una partita nella quale le scelte fatte dal tecnico granata Marco Baroni sono sembrate avere anche uno specifico target verso il mercato di gennaio, cominciato da due giorni.

Ha spiegato meglio la cosa l'allenatore Marco Baroni parlando in conferenza stampa dal Bentegodi: "Non voglio fare nomi di giocatori che possono essere sul mercato, ma è chiaro che oggi ho dato un segnale. Lui (Ilkhan, ndr) mi ha fatto capire che ci teneva ad avere un'occasione. Gioca chi lavora, chi cresce e si spende. Chi pensa di squadra. Ci servono giocatori così. Lui ha fatto una buona partita. La stessa cosa dico di Casadei. Cito poi lo spostamento di Vlasic a destra: sono convinto che quest'anno farà il miglior campionato della carriera. Stiamo lavorando anche su Anjorin. L'unica cosa che non ci spaventa è il lavoro".

Il principale riferimento tra le righe, leggendo le parole di Baroni, non può che essere indirizzato a Kristjan Asllani, per il quale si mormora che possa esserci l'interruzione del prestito da parte del Torino, con l'Inter alla ricerca di un nuovo compratore per il centrocampista classe 2002.

