Live TMW Torino, Baroni: "Oggi uno step di crescita importante. Aboukhlal? Punto di partenza per lui"

È terminata la sfida del Bentegodi fra il Verona ed il Torino. A breve interverrà in conferenza stampa il tecnico granata, Marco Baroni, per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.38 inizia la conferenza stampa

Si aspettava un Verona così dimesso nel primo tempo?

"Nell'affrontare questa gara ero molto preoccupato, il Verona in casa ha messo in difficoltà tutti. Ci siamo preparati a una partita veemente, con un avversario che calcia molto in verticale, con giocatori bravi davanti. La mia squadra quindi ha fatto molto bene. In una gara sporca, loro sono passati al 4-2-4 ed hanno verticalizzato molto. Abbiamo giocato un'altra partita all'interno di questa partita. Sono contento, lo considero un importante step di crescita".

Aboukhlal largo ha funzionato.

"Siamo stati costretti a correggere il nostro assetto sul quale abbiamo cercato di costruire la squadra, alcuni giocatori, come Aboukhlal, hanno accusato questo. Si è messo a disposizione, abbiamo visto una crescita costante in lui. Volevo dare un segnale, lui ha l'energia giusta, è un punto di partenza per lui".

Quanto è vicino al Torino che vuole?

"Sto lavorando a testa bassa con il mio staff. Credo nel merito: con il merito costruisci qualcosa. Con il Cagliari abbiamo avuto una battuta d'arresto, quando arrivano queste sconfitte devi rimboccarti le maniche e da lì vedi il vero valore di un gruppo".

Per Aboukhlal è un segnale di permanenza, visto che si è parlato di lui per il mercato?

"È un giocatore che abbiamo acquistato e che ci serviva, non si possono bocciare i giocatori che hanno bisogno di giocare. Ha patito il cambio di modulo, ma si è messo a lavorare. Gli ho dato un orizzonte e lui ci è entrato con il lavoro".

Ilkhan può restare? Ngonge e Asllani invece sono destinati a partire viste anche le parole di Marotta su quest'ultimo con i club che probabilmente si parleranno?

"Non voglio fare nomi di giocatori che possono essere sul mercato, ma è chiaro che oggi ho dato un segnale. Lui mi ha fatto capire che ci teneva ad avere un'occasione. Gioca chi lavora, chi cresce e si spende. Chi pensa di squadra. Ci servono giocatori così. Lui ha fatto una buona partita. La stessa cosa dico di Casadei. Cito poi lo spostamento di Vlasic a destra: sono convinto che quest'anno farà il miglior campionato della carriera. Stiamo lavorando anche su Anjorin. L'unica cosa che non ci spaventa è il lavoro".

Sulla partita di Njie cosa ci dice?

"Questo gol non mi stupisce. Deve mettere dentro ancora molto. Deve capire la strada, all'interno del nostro gruppo ci sono giocatori di riferimento che ti possono dettare la strada. Può avere soddisfazioni importanti".

Ore 20.48 finisce la conferenza stampa