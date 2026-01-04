Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Torino, Baroni: "Oggi uno step di crescita importante. Aboukhlal? Punto di partenza per lui"

Torino, Baroni: "Oggi uno step di crescita importante. Aboukhlal? Punto di partenza per lui"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:48Serie A
Daniele Najjar
fonte Dal corrispondente al Bentegodi

È terminata la sfida del Bentegodi fra il Verona ed il Torino. A breve interverrà in conferenza stampa il tecnico granata, Marco Baroni, per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.38 inizia la conferenza stampa

Si aspettava un Verona così dimesso nel primo tempo?
"Nell'affrontare questa gara ero molto preoccupato, il Verona in casa ha messo in difficoltà tutti. Ci siamo preparati a una partita veemente, con un avversario che calcia molto in verticale, con giocatori bravi davanti. La mia squadra quindi ha fatto molto bene. In una gara sporca, loro sono passati al 4-2-4 ed hanno verticalizzato molto. Abbiamo giocato un'altra partita all'interno di questa partita. Sono contento, lo considero un importante step di crescita".

Aboukhlal largo ha funzionato.
"Siamo stati costretti a correggere il nostro assetto sul quale abbiamo cercato di costruire la squadra, alcuni giocatori, come Aboukhlal, hanno accusato questo. Si è messo a disposizione, abbiamo visto una crescita costante in lui. Volevo dare un segnale, lui ha l'energia giusta, è un punto di partenza per lui".

Quanto è vicino al Torino che vuole?
"Sto lavorando a testa bassa con il mio staff. Credo nel merito: con il merito costruisci qualcosa. Con il Cagliari abbiamo avuto una battuta d'arresto, quando arrivano queste sconfitte devi rimboccarti le maniche e da lì vedi il vero valore di un gruppo".

Per Aboukhlal è un segnale di permanenza, visto che si è parlato di lui per il mercato?
"È un giocatore che abbiamo acquistato e che ci serviva, non si possono bocciare i giocatori che hanno bisogno di giocare. Ha patito il cambio di modulo, ma si è messo a lavorare. Gli ho dato un orizzonte e lui ci è entrato con il lavoro".

Ilkhan può restare? Ngonge e Asllani invece sono destinati a partire viste anche le parole di Marotta su quest'ultimo con i club che probabilmente si parleranno?
"Non voglio fare nomi di giocatori che possono essere sul mercato, ma è chiaro che oggi ho dato un segnale. Lui mi ha fatto capire che ci teneva ad avere un'occasione. Gioca chi lavora, chi cresce e si spende. Chi pensa di squadra. Ci servono giocatori così. Lui ha fatto una buona partita. La stessa cosa dico di Casadei. Cito poi lo spostamento di Vlasic a destra: sono convinto che quest'anno farà il miglior campionato della carriera. Stiamo lavorando anche su Anjorin. L'unica cosa che non ci spaventa è il lavoro".

Sulla partita di Njie cosa ci dice?
"Questo gol non mi stupisce. Deve mettere dentro ancora molto. Deve capire la strada, all'interno del nostro gruppo ci sono giocatori di riferimento che ti possono dettare la strada. Può avere soddisfazioni importanti".

Ore 20.48 finisce la conferenza stampa

Articoli correlati
Torino, Baroni: "La squadra ha avuto l'energia giusta. Contento per Aboukhlal e Ilkhan"... Torino, Baroni: "La squadra ha avuto l'energia giusta. Contento per Aboukhlal e Ilkhan"
Torino, Baroni: "Bravi a giocare più partite nella partita. Vlasic? Ormai un tuttocampista"... Torino, Baroni: "Bravi a giocare più partite nella partita. Vlasic? Ormai un tuttocampista"
L'unico gol di Zanetti a Baroni è valso i tre punti. Il tecnico toscano a Verona...... L'unico gol di Zanetti a Baroni è valso i tre punti. Il tecnico toscano a Verona...
Altre notizie Serie A
Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto... Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto con lui"
Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026... Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026 diverso"
Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide... Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide Zielinski
Lazio, Zaccagni: "Situazione difficile di emergenza perenne, ma non cerchiamo alibi"... Lazio, Zaccagni: "Situazione difficile di emergenza perenne, ma non cerchiamo alibi"
L'Inter passa meritatamente in vantaggio al 39': segna Zielinski, Bologna sotto 1-0... L'Inter passa meritatamente in vantaggio al 39': segna Zielinski, Bologna sotto 1-0
Napoli, altro divieto: i tifosi residenti in Campania esclusi da San Siro contro... Napoli, altro divieto: i tifosi residenti in Campania esclusi da San Siro contro l'Inter
Fiorentina, De Gea: "Soffro la contestazione. Se uno non vuole giocare se ne va" Fiorentina, De Gea: "Soffro la contestazione. Se uno non vuole giocare se ne va"
Torino, Baroni: "La squadra ha avuto l'energia giusta. Contento per Aboukhlal e Ilkhan"... Torino, Baroni: "La squadra ha avuto l'energia giusta. Contento per Aboukhlal e Ilkhan"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
2 Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi
3 Serie A, 18ª giornata LIVE: le scelte di Chivu e Italiano a San Siro
4 Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Immagine top news n.1 Inter, Marotta: "Stiamo approfondendo per Cancelo. All'Al Hilal serve un centrale"
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica: il Torino raggiunge il Sassuolo, Verona agganciato dalla Fiorentina
Immagine top news n.3 La Roma attende Raspadori e la Lazio prova ad approfittarne. È il primo nome per Sarri
Immagine top news n.4 Juventus, il Parma ha chiesto Adzic: i bianconeri possono lasciarlo partire in prestito
Immagine top news n.5 Fiorentina-Cremonese 1-0, le pagelle: Kean risponde da campione, Fagioli factotum. Vardy fatica
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia Pisa e (momentaneamente) Hellas
Immagine top news n.7 Lazio, Sarri: "Castellanos era difficile da trattenere, ma si poteva arrivare pronti..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto con lui"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026 diverso"
Immagine news Serie A n.3 Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide Zielinski
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Zaccagni: "Situazione difficile di emergenza perenne, ma non cerchiamo alibi"
Immagine news Serie A n.5 L'Inter passa meritatamente in vantaggio al 39': segna Zielinski, Bologna sotto 1-0
Immagine news Serie A n.6 Napoli, altro divieto: i tifosi residenti in Campania esclusi da San Siro contro l'Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Presto il primo colpo per la capolista di Serie B: Fiori del Mantova vicino al Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Bari, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Carrarese: domani doppia seduta
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ripresa degli allenamenti: prima seduta per Esposito e Brunori
Immagine news Serie B n.4 Mantova, è iniziata l'avventura di Bardi con i virgiliani: oggi il primo allenamento
Immagine news Serie B n.5 Bari, ecco il rinforzo in difesa: dallo Spezia arriva Andrea Cistana
Immagine news Serie B n.6 Palermo su Tramoni? Il presidente del Pisa: "Giocatore di qualità superiore ai rosanero"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, l'Entella si fa avanti per Silletti: offerta subito rispedita al mittente
Immagine news Serie C n.2 Catania, il ds Pastore sul rinnovo di Jimenez: "Qui si trova benissimo, qualcosa da limare"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Iacoponi rientra e trova subito squadra: definito il prestito all'Heraclea
Immagine news Serie C n.4 Serie C, beffa per la Sambenedettese. Perugia corsaro, ok Dolomiti Bellunesi e Trapani
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele verso l'esonero: fatale la sconfitta di oggi contro il Siracusa
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo dopo il pari col Lumezzane: "Inutile fare drammi, prendiamo questo punto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.6 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…