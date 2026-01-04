Torino, Baroni: "La squadra ha avuto l'energia giusta. Contento per Aboukhlal e Ilkhan"

Il tecnico del Torino Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il ritorno alla vittoria nella gara contro il Verona:

"Purtroppo abbiamo fatto questo scivolone in casa con il Cagliari, ma la squadra aveva costruito tanto, a volte si esce da una sconfitta meritata, siamo mancati nei palloni più importanti e questo ci ha portato a una battuta d'arresto. La squadra oggi ha avuto l'energia giusta perché non è facile venire a giocare contro questo Verona, in casa specialmente: è una squadra che gioca molto in verticale, con ritmo. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, ma oggi, nel momento in cui loro hanno alzato il ritmo, la squadra ha saputo scendere in una partita un po' più sporca. Sono contento perché oggi finalmente abbiamo fatto tre gol, e chi è entrato ha dato un contributo importante. Sono contento per ragazzi come Aboukhlal e Ilkhan, che secondo me hanno fatto una buona prestazione."

State lavorando tanto anche sulla costruzione. Come si trova l'equilibrio giusto a livello difensivo?

"Abbiamo 5 partite che "sporcano" il nostro campionato, perché abbiamo subito 19 reti in 5 gare, in realtà la squadra ha sempre fatto bene. Io considero anche le occasioni concesse agli avversari, che a volte sono più importanti dei gol subiti. Stiamo lavorando per difenderci più alti ed essere più aggressivi. C'è stato un momento in cui la squadra si è abbassata, ma questo è un calcio che non sento mio, la squadra deve difendersi correndo in avanti, e da questo punto di vista stiamo migliorando. Questo ci permette anche di tenere il nostro potenziale offensivo più vicino alla porta avversaria."

Aboukhlal e Ilkhan possono essere considerati due "acquisti" per gennaio?

"Sapete bene che noi eravamo partiti per giocare con il doppio esterno, ma le esigenze ci hanno portato a cambiare qualcosa. Aboukhlal è uno di quelli che sono stati un po' più penalizzati, ci abbiamo lavorato e abbiamo trovato in questo ragazzo grande disponibilità. Quando c'è disponibilità nel lavoro questo ti permette di prendere un attaccante come lui e farlo giocare da quinto. Oggi sono molto contento per la sua prestazione, che è stata la prima in quel ruolo, ma noi vedevamo già dei segnali importanti in allenamento. Oggi era la partita giusta perché chiedevo molta aggressività e lui ci ha dato grande energia sull'esterno. Molto bene anche Ilkhan, è un ragazzo che deve crescere e lo farà, perché anche lui ha grande disponibilità nel lavoro".