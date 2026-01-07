Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Assist di Marianucci, gol di Di Lorenzo. E stavolta è tutto regolare: Napoli-Verona 2-2

Assist di Marianucci, gol di Di Lorenzo. E stavolta è tutto regolare: Napoli-Verona 2-2TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:16Serie A
Pierpaolo Matrone

Il Napoli pareggia i conti contro l'Hellas Verona a meno di dieci minuti dalla fine. E lo fa con capitan Giovanni Di Lorenzo, bravissimo a finalizzare da attaccante una buona azione degli azzurri. Assist di Marianucci, che dà al numero 22 un gran pallone: conclusione di controbalzo di Di Lorenzo per il 2-2.

Articoli correlati
Napoli, Milinkovic-Savic: "Gol evitabili. Deluso per i punti persi" Napoli, Milinkovic-Savic: "Gol evitabili. Deluso per i punti persi"
Conte: "Gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, non il Napoli"... Conte: "Gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, non il Napoli"
Verona, Zanetti: "Grande partita. Per tutti eravamo morti da tempo" Verona, Zanetti: "Grande partita. Per tutti eravamo morti da tempo"
Altre notizie Serie A
Napoli, Milinkovic-Savic: "Gol evitabili. Deluso per i punti persi" Napoli, Milinkovic-Savic: "Gol evitabili. Deluso per i punti persi"
Bologna, Ferguson: "Ci sta mancando un po' di tutto. Ora occorrono uomini veri" Live TMWBologna, Ferguson: "Ci sta mancando un po' di tutto. Ora occorrono uomini veri"
Conte: "Gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, non il Napoli"... Conte: "Gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, non il Napoli"
Roma in pressing su Raspadori. Oggi Massara ha incontrato gli agenti dell'attaccante... Roma in pressing su Raspadori. Oggi Massara ha incontrato gli agenti dell'attaccante
Verona, Zanetti: "Grande partita. Per tutti eravamo morti da tempo" Verona, Zanetti: "Grande partita. Per tutti eravamo morti da tempo"
Atalanta, De Roon: "Palladino ci ha portato entusiasmo e voglia di essere protagonisti"... Live TMWAtalanta, De Roon: "Palladino ci ha portato entusiasmo e voglia di essere protagonisti"
Atalanta, parole sante da De Roon: Krstovic torna e fa 2 gol. Segnale a Palladino... Atalanta, parole sante da De Roon: Krstovic torna e fa 2 gol. Segnale a Palladino e Scamacca
Maignan è pronto a firmare. I dettagli e cosa manca per il suo rinnovo col Milan Maignan è pronto a firmare. I dettagli e cosa manca per il suo rinnovo col Milan
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Lazio, il retroscena sul malumore di Sarri: Fabbian piano C, voleva Raspadori e Loftus-Cheek
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Maignan è pronto a firmare. I dettagli e cosa manca per il suo rinnovo col Milan
Immagine top news n.1 Si ferma la corsa del Napoli: Conte rimonta il Verona da 0-2 a 2-2, ma fallisce la cinquina
Immagine top news n.2 Ecco il nuovo centravanti della Lazio: Ratkov è atterrato a Fiumicino
Immagine top news n.3 L'ultima sfida di Mario Balotelli è a Dubai, nella Serie B degli Emirati Arabi Uniti
Immagine top news n.4 Vertice Roma a Trigoria con Gasperini, Ranieri e Ryan Friedkin: si è parlato del mercato
Immagine top news n.5 Lazio, scelto il sostituto di Guendouzi: trattativa con l'Ajax per Taylor. I dettagli
Immagine top news n.6 Sorpresa De Bruyne: può lasciare il Napoli a gennaio. Le parti valuteranno eventuali offerte
Immagine top news n.7 Lucumí non vuole rinnovare con il Bologna: per gennaio ci pensa il Manchester City
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Roselli:" Mercato di gennaio? Serve a puntellare. E sugli attaccanti si decide la stagione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gol annullato, anzi no: Dimarco porta avanti l'Inter a Parma al 42'
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Krstovic dopo la doppietta: "Dedico questo giorno a mio figlio e al Montenegro"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Milinkovic-Savic: "Gol evitabili. Deluso per i punti persi"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Ferguson: "Ci sta mancando un po' di tutto. Ora occorrono uomini veri"
Immagine news Serie A n.5 Conte: "Gli episodi ci hanno danneggiato. Potevano ammazzare chiunque, non il Napoli"
Immagine news Serie A n.6 Roma in pressing su Raspadori. Oggi Massara ha incontrato gli agenti dell'attaccante
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia in chiusura per Adamo: trovato l'accordo per l'acquisto dal Cesena
Immagine news Serie B n.2 Venezia, accordo con il Napoli per il prestito di Ambrosino. Sarà rinnovato in caso di Serie A
Immagine news Serie B n.3 Il Venezia fa sul serio per Dagasso: sul piatto soldi e Fila per convincere il Pescara
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Zeroli in prestito dal Milan: "Felice di ritrovare mister Abate"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, colpo in prospettiva per le corsie laterali: arriva Gatto dalla Reggina
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, ecco Zeroli a centrocampo. Abate l'aveva allenato nella Primavera del Milan
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, Guida a un passo dall'addio. L'attaccante pronto a firmare con la Reggina
Immagine news Serie C n.2 Butic torna in Italia: "Convinto dal progetto della Casertana. Ho forti motivazioni"
Immagine news Serie C n.3 Casarano, nuovo innesto in attacco: arriva l'esperto Leonetti dal Campobasso
Immagine news Serie C n.4 Potenza, arriva la risoluzione consensuale con Alastra. Lo attende il Team Altamura
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Cester verso il Gubbio. In Umbria ritroverebbe mister Di Carlo
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, si stringe per Cernigoi: parti al lavoro sulla durata del contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.6 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)