Assist di Marianucci, gol di Di Lorenzo. E stavolta è tutto regolare: Napoli-Verona 2-2
Il Napoli pareggia i conti contro l'Hellas Verona a meno di dieci minuti dalla fine. E lo fa con capitan Giovanni Di Lorenzo, bravissimo a finalizzare da attaccante una buona azione degli azzurri. Assist di Marianucci, che dà al numero 22 un gran pallone: conclusione di controbalzo di Di Lorenzo per il 2-2.
