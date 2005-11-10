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Il Parma rialza la testa, Gilardino: "Dai momenti difficili abbiamo creato qualcosa di forte"

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
ieri alle 23:59Serie A
02.11.2026 23:59Serie A
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Il tecnico dei ducali esalta la prova dei suoi ragazzi dopo l'incredibile successo per 0-3 sul campo dell'Atalanta
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Gilardino, tecnico del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il successo dei ducali con un netto 0-3 sul campo dell'Atalanta. Ecco le sue parole:

"Di sicuro 0-3 non ci avrei nemmeno pensato, ma di fare una partita importante sì perché i ragazzi se lo meritavano. E così è stato. Abbiamo sofferto i primi 25' la veemenza dell'Atalanta, poi abbiamo segnato e ci siamo sbloccati. Fase difensiva incredibile stasera, poi bravi sulle ripartenze a trovare il secondo e terzo gol. I ragazzi si meritano questa vittoria, venivamo da settimane con discrete prestazioni ma senza risultati e brutte sconfitte. Dai momenti difficili abbiamo comunque creato qualcosa di forte e si è visto".

Vittoria della svolta?
"Sia la partita con l'Udinese che stasera sono due clean sheet, è linfa, energia, positività. Ora 4 giorni per prepararci per il derby contro il Bologna. Ci serviva questa serata".

Cosa porta Gilardino al Parma?
"Non mi spaventano i momenti di difficoltà, questo è un aspetto importante. Sapevo che venendo al Parma ci potevano essere anche momemti di difficoltà. Le esperienze passate mi hanno fatto crescere, maturare. Ho lavorato anche su me stesso, cerco di mantenere sempre un grande equilibrio, è un aspetto che cerco di portare nel gruppo. Sono felice per questi ragazzi, ricordando che siamo tra le squadre più giovani del campionato. La positività è energia e dominio incredibile e importante".

Sul secondo gol: coraggio di giocare in un momento delicato per uscire dalla pressione
"Avere un giocatore come Touré davanti ci prospettava una partita così: attacco della profondità con Fabbian e Lontani ad attaccare il fuorigioco. Siamo stati bravi dopo i 25 minuti, dove potevamo fare meglio. Ci siamo messi a posto e abbiamo lavorato molto bene".

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