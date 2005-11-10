Live TMW
Atalanta, giocatore: "Live TMW
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Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
ieri alle 01:00Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
01.11.2026 01:00Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta dopo il match di Serie A disputato a Bergamo contro il Parma
23:10 - NOME, giocatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Parma nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balance Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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