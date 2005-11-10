Roma, De Roon: "Si vede una squadra gasperiniana, giochiamo con intensità e pressing"
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 23:52Serie A
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02.11.2026 23:52Serie A
De Roon parla della Roma alla vigilia del Manchester United: "Si vede una squadra gasperiniana, stiamo vivendo un buon momento".
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Marten De Roon, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Champions League con il Manchester United:
"Più giochi con il mister, più esprimi il suo gioco. Io ho un po' più di esperienza con lui, ma si vede una squadra 'gasperiniana', che gioca con intensità, segna tanto e fa tanto pressing. Stiamo vivendo un buon momento. Cristante si inserisce bene di testa, Pisilli si inserisce con la palla. Io sono più bloccato, devo dare equilibrio alla squadra, ma mi sono trovato bene con entrambi".
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