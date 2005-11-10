Sei anni dopo, riecco il Parma che segna e diverte: un successo con 3 gol di scarto mancava dal 2021

Lo 0-3 di Bergamo di stasera è la prima vittoria esterna in Serie A con almeno 3 gol di scarto dal 23 giugno 2020, quando il Parma vinse 4-1 a Marassi contro il Genoa (tripletta di Cornelius e gol di Kulusevski, ndr): dopo un anno e qualche mese di era Cuesta, una breve parentesi con Chivu, e con una gestione Pecchia che non ha convinto, almeno in Serie A, i tifosi si erano ormai abituati a vittorie scarne e quasi sempre di misura. Il dato dell'anno scorso è molto indicativo, ma oggi i crociati si sono ripresi tutto quello che è mancato.

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Allenatore: Alberto Gilardino 8 - Fortunato nei primi 20 minuti, quando l'Atalanta gioca al tiro a segno con la porta crociata sbagliando quasi sempre, a volte in modo clamoroso. Poi la partita va dalla parte dei crociati che la conducono in porta con personalità, sbloccandosi anche dal punto di vista offensivo. Le scelte iniziali, tipo togliere Romero e inserire Fabbian, lo premiano in modo clamoroso. Inutile dire che sono tre punti, i primi della sua gestione, che valgono oro.