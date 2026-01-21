Atalanta-Athletic, formazioni ufficiali: Palladino cambia la difesa. Panchina per Lookman

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Athletic, partita valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League. Gli orobici hanno la grande occasione per ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I baschi hanno l'ultima occasione per tornare in corsa per un posto ai playoff e sarà necessario vincere.

Raffaele Palladino ritrova Ademola Lookman. Il nigeriano torna a disposizione dopo essere stato impegnato in Coppa d'Africa. Parte dalla panchina, col tridente che è lo stesso visto nell'ultima partita a Pisa. Al contrario, cambia in toto la difesa a protezione di Carnesecchi: panchina per Scalvini, Hien e Ahanor; dentro Kossounou, Djimsiti e Kolasinac. Il bosniaco torna in campo 18 giorni dopo la partita contro la Roma. L'ivoriano mancava addirittura dal 13 febbraio, prima di partire per la Coppa d'Africa.

Athletic decimato: i baschi sono senza i fratelli Williams, oltre a Yuri Berchiche e Berenguer, ex Torino. Tutti e quattro si sono fatti male nell'ultima partita contro il Maiorca. A questi si aggiungono il lungodegente Aymeric Laporte, oltre ad altri infortunati come Prados Diaz, Sannadi, Unai Egiluz. Più Yeray Alvarez, squalificato fino al 2 aprile poiché positivo all'antidoping.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. A disp. Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Lookman, Scalvini, Ahanor, Maldini, Krstovic. All. Raffaele Palladino

ATHLETIC (4-2-3-1): Unai Simon; Inigo Lekue, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Rego; Gorosabel, Unai Gomez, Navarro; Guruzeta. A disp. Mikel Santos, Padilla, Vesga, Sancet, Jesus Areso, Ruiz De Galarreta, Serrano, Hierro, Adrian Perez, Jon de Luis, Ibon Sanchez, Selton Sanchez. All. Ernesto Valverde.

ARBITRO: Makkelie (Olanda)

ASSISTENTI: Steegstra e De Vries (Olanda)

IV UFFICIALE: Lindhout (Olanda)

VAR: Salisbury (Inghilterra)

AVAR: Dallas (Scozia)