Roma ko a Genova, il capitano Pellegrini: "Dispiace per il rigore causato e per il risultato, restiamo uniti"
Il capitano romanista: "Continuiamo a dare tutto per la maglia"
(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all'ultimo istante. Forza Roma!". Lo scrive Lorenzo Pellegrini sui propri social all'indomani della sconfitta de giallorossi a Marassi contro il Genoa. La squadra di Gasperini tornerà in campo oggi per la ripresa degli allenamenti e giovedì sarà impegnata al Dall'Ara per la prima delle due gare di Europa League contro il Bologna. (ANSA).
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
