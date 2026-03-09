Zaccheroni, Perugia e il 5 maggio: tre rimonte scudetto che fanno sognare il Milan di Allegri

Battuta l’Inter nel derby, il Milan sogna la rimonta. La squadra di Massimiliano Allegri, a 10 giornate dalla fine del campionato, ha un ritardo in classifica di 7 punti rispetto ai concittadini. Fermo restando che il calendario gioca un ruolo primario in questo contesto, se la rimonta di Max andasse a segno entrerebbe di diritto nella storia del calcio italiano.

Come Zaccheroni. Il grande precedente, per certi versi, è proprio milanista. Bisogna tornare indietro alla Serie A 1998/1999: alla 27ª giornata, quando ne mancavano sette alla fine (la Serie A era a 18 squadre), il Milan di Alberto Zaccheroni aveva sette punti di ritardo rispetto alla Lazio di Sven-Goran Eriksson. Nel mezzo, peraltro, c’era anche la Fiorentina. Alle sette vittorie consecutive dei rossoneri nel finale di campionato fece però da contraltare il crollo verticale dei biancocelesti, che infilarono addirittura tre ko consecutivi (Juventus, Udinese e Sampdoria), lasciando strada libera allo scudetto milanista.

La Lazio ed Eriksson si rifecero con gli interessi nel campionato successivo, forse la rimonta più nota in assoluto finora. A otto giornate dalla fine del campionato, la Juventus di Carlo Ancelotti aveva ben nove punti di vantaggio in classifica sulla formazione capitolina. Una serie di passi falsi bianconeri, culminati ovviamente nel nubifragio di Perugia all’ultima di campionato, fecero tutta la differenza del mondo, regalando al club di Cragnotti il successo tricolore a fine campionato.

I precedenti interisti. Per l’Inter, subire una rimonta clamorosa non sarebbe una novità assoluta. Il precedente è altrettanto noto, e si torna sempre all’inizio degli anni 2000, nello specifico alla stagione 2001/2002. A cinque giornate dalla fine del campionato, l’Inter aveva sei punti di vantaggio sulla Juventus (e tre sulla Roma). Impossibile dimenticare la fine di quel torneo, concluso il 5 maggio 2002 con il clamoroso successo della Lazio sui nerazzurri di Ronaldo - in lacrime - e l’inaspettato sorpasso della Juve vincente sull’Udinese.