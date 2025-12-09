TMW
Atalanta, Bellanova ko col Chelsea: risentimento muscolare al flessore destro
Risentimento muscolare al flessore destro per Raoul Bellanova. Il laterale dell'Atalanta ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco della New Balance Arena di Bergamo dopo una sgroppata sulla fascia destra, toccandosi proprio la gamba destra al momento del cambio.
È entrato Davide Zappacosta per sostituirlo al 16' del match di Champions League in corso contro il Chelsea.
