Atalanta, De Roon carica l'ambiente: "Servirà coraggio per fare un gol all'inizio"
Il capitano dell'Atalanta Marten De Roon ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio del match contro il Borussia Dortmund di Champions League, gara che prenderà il via alle 18.45:
Cosa deve migliorare l'Atalanta rispetto al 2-0 dell'andata?
"Un paio di cose, soprattutto meno palle perse. Abbiamo perso un paio di palloni in cui siamo andati in difficoltà, dovremo essere più aggressivi e più intensi, con un miglior possesso palla".
Che Dortmund si aspetta?
"E' una squadra forte, una rosa molto forte. Vorranno vincere, non difenderanno il risultato e noi dovremo essere al meglio provando a spingere insieme al pubblico. Servirà anche un po' di fortuna, ma anche coraggio per fare almeno un gol all'inizio".
Cosa dirà ai compagni e quant influirà il pubblico?
"Conosciamo bene il nostro pubblico, spingeranno per 90 minuti con l'orgoglio di essere bergamaschi e di giocare in Champions per essere l'uomo in più".
