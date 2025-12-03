Napoli, Mazzocchi: "Il modulo conta poco, ci siamo parlati nello spogliatoio"

Pasquale Mazzocchi, giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel pre-partita del match contro il Cagliari, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il laterale azzurro ha parlato del momento della squadra: "Il cambio di modulo ci ha cambiati? Il cambio di modulo conta poco, penso che ci siano alcune situazioni in cui bisogna guardarsi in faccia nello spogliatoio. L'abbiamo fatto e ci siamo capiti subito".