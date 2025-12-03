Live TMW Genoa, Masini: "Peccato per la sconfitta. Con De Rossi posso crescere"

Patrizio Masini, calciatore del Genoa, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore rossoblu presso lo stadio di Bergamo.

Come si sta trovando con De Rossi?

"Con lui posso imparare molto. Ci tenevamo molto a vincere oggi, ma purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo riscontrato delle difficoltà. Ora conta solo migliorare poi per le prossime partite".

Cosa è andato storto?

"Dopo il loro goal abbiamo fatto fatica nonostante il buon approccio iniziale. Poi è chiaro che è venuta fuori la qualità dell'Atalanta anche perché siamo rimasti 10 contro 11".

Quanto può dare un tecnico come De Rossi a questo Genoa?

"Il nostro è un reparto abbastanza competitivo: cerco sempre di imparare dai miei compagni e anche dal mister. Credo molto in quello che dice".

