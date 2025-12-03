Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte ne cambia 8 e lancia Vergara e Ambrosino

Il Napoli di Antonio Conte torna in campo oggi alle 18:00 al Diego Armando Maradona per affrontare il Cagliari di Fabio Pisacane nel match valevole per la Coppa Italia. Gli azzurri arrivano all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, forti delle tre vittorie consecutive tra campionato e Champions, compreso il colpo esterno all’Olimpico contro la Roma. Dall'altro lato il sodalizio sardo vive un momento opposto: nove partite senza vincere cominciano a pesare e anche quest'incontro sarà un test importante per i rossoblù.

Sono note le formazioni ufficiali. Turnover totale in casa Napoli, con Conte che cambia ben 8 uomini, schierando di fatto tutte le seconde linee a disposizione. Rispetto all'ultimo match con la Roma sono solo tre le conferme: Beukema in difesa, Olivera (che da esterno passa al ruolo di terzo difensivo) e Milinkovic-Savic tra i pali. Per il resto tante novità: Juan Jesus al centro della difesa, Vergara-Elmas in mezzo al campo, Mazzocchi e Spinazzola sulle corsie, Politano e Ambrosino alle spalle di Lucca. Anche dall'altro lato spazio a diverse riserve, da Rodriguez a Kiliksoy. Di seguito i due schieramenti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca

Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile, Luperto, Obert, Rodriguez; Di Pardo, Adopo, Gaetano, Deiola; Kiliksoy, Luvumbo; Pavoletti

Allenatore: Fabio Pisacane