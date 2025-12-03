Live TMW Genoa, De Rossi: "L'espulsione ha condizionato. Dobbiamo migliorare"

16:55 – Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

17:16 - Comincia la conferenza stampa di De Rossi

Cosa è successo nonostante il buon inizio?

"Mi sono piaciuti molto nel primo tempo: ci sono delle letture dove dobbiamo lavorare considerando anche che poi è venuta fuori l'Atalanta. Ha pesato molto l'espulsione ed è chiaro che diventa tutto più difficile".

Che risposte ha avuto da questo Genoa?

"Serviva l'intensità giusta, ma dall'altra parte bisognava far rifiatare qualcuno. Giocare in 10 contro l'Atalanta diventa sempre difficile, anche nell'analisi dei singoli".

Cosa pensa di questa rinascita dell'Atalanta?

"L'Atalanta ha una rosa importante e che può giocare anche in Champions League tranquillamente: loro sono molto forti. Poche squadre come l'Atalanta hanno una squadra così ampia".

Quanto serve migliorare in difesa?

"Se siamo aggressivi da una parte è chiaro che occorre migliorare anche la fase difensiva, altrimenti concederemo tante palle goal agli avversari. Dobbiamo migliorare".

Si aspettava di più da Carboni?

"Non mi piace parlare dei singoli in pubblico: analizzeremo tutto domani. Penso che non è facile dover dimostrare tutto fin da subito, figuriamoci quando giochi 10 contro 11. Non valuto negativamente le prestazioni degli altri, dall'altra occorre sempre dare fiducia alla squadra".

Cosa ne pensa della prestazione di Fini?

"Chiaro che c'è bisogno di tempo. Lui può giocare in tutti i ruoli dell'attacco: sta provando sempre a saltare l'uomo per cercare di dare una mano davant. Nel complesso dobbiamo migliorare, ma siamo contenti dell'atteggiamento al di là del risultato: tengo anche a ringraziare i nostri tifosi sempre presenti anche oggi a Bergamo".

17:24 - Termina la conferenza stampa di De Rossi